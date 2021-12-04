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مصر تكتسح السودان وتتأهل إلى ربع النهائي

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المنتخب المصري سجل أكبر نتيجة في البطولة

مصر تكتسح السودان وتتأهل إلى ربع النهائي

العربية.نت

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تأهل منتخبا مصر والجزائر إلى دور الثمانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بعد أن تغلب الأول على السودان 5-0، يوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل أهداف المنتخب المصري أحمد رفعت في الدقيقة الرابعة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 31، وحسين فيصل في الدقيقة 57، ومحمد شريف في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من المنتخب السوداني هما ياسر مزمل وفارس عبد الله في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة و53.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط، ليضمن تأهله لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباريات الجولة الأخيرة، فيما ظل المنتخب السوداني بلا رصيد في قاع الترتيب ليودع البطولة.

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