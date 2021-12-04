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منتخب المغرب يهزم الأردن برباعية

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منتخب المغرب رفع رصيده إلى 6 نقاط

منتخب المغرب يهزم الأردن برباعية

العربية.نت

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وضع المنتخب المغربي قدما في دور الثمانية ببطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بعدما حقق انتصارا كبيرا أمام نظيره الأردني وتغلب عليه 4 - صفر يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وافتتح يحيى جبران التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة 24 قبل أن يحرز محمد الشيبي الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 88، أضاف سفيان رحيمي الهدف الرابع للمنتخب المغربي من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب المغربي، الذي كان قد فاز في مباراته الأولى على المنتخب الفلسطيني 4 - صفر أيضا، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام الأردن، بينما تحتل السعودية وفلسطين المركزين الثالث والرابع بدون نقاط، وذلك قبل المواجهة المقررة بينهما لاحقاً.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثالثة في المجموعة أمام نظيره السعودي يوم الثلاثاء المقبل في الوقت الذي يلتقي فيه المنتخب الأردني نظيره الفلسطيني.

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