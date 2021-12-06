تونس تعبر الإمارات وترافقها إلى ربع النهائي

فاز المنتخب التونسي على نظيره الإماراتي 1 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم، ليتأهل الفريقان معا إلى دور الثمانية من البطولة.

ورفع المنتخب التونسي، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة متفوقاً بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي صاحب نفس الرصيد في المركز الثاني، وقد جاء فوز المنتخب التونسي في صالح الفريقين ليتأهلا معا إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبا موريتانيا وسوريا، حيث فاز المنتخب الموريتاني 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما.

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وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد للمنتخب التونسي في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وفي المباراة الثانية خطف المنتخب الموريتاني فوزا مثيرا على نظيره السوري 2 - 1.

وتقدم المنتخب الموريتاني عن طريق محمد سعيد في الدقيقة 51، قبل أن يدرك محمود البحر التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل حمى تانغي هدف الفوز لموريتانيا.

ورفع منتخب موريتانيا رصيده إلى ثلاث نقاط، لكنه أنهى مشواره في دور المجموعات باحتلال المركز الأخير، بفارق الأهداف خلف المنتخب السوري صاحب المركز الثالث.