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منتخب الأردن يتخم شباك فلسطين ويخطف بطاقة التأهل

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الأردن فلسطين
من لقاء الأردن وفلسطين

منتخب الأردن يتخم شباك فلسطين ويخطف بطاقة التأهل

الدوحة - د ب أ

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تأهل المنتخب الأردني إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر بفوزه الساحق على نظيره الفلسطيني 5 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وعلى استاد 974 المونديالي سجل المنتخب الأردني هدفين في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليحسم الفوز على فلسطين ويعبر لدور الثمانية.

وتقدم بهاء عبدالرحمن سليمان بهدف للأردن من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة ثم أضاف حمزة علي الدردور الهدف الثاني في الدقيقة 24 ورد تامر صيام بهدف لفلسطين قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة استفاد الفريق الأردني من الهدف العكسي الذي سجله ياسر حمد بالخطأ في مرماه.

وتألق يزن عبدالله النعيمات في اللحظات الأخيرة وسجل هدفين للأردن في الدقيقة 86 والوقت بدل الضائع.

وحقق منتخب الأردن فوزه الثاني في البطولة مقابل خسارة وحيدة بينما مني الفريق الفلسطيني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل وحيد.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب بنقطة واحدة.

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