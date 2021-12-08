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مصر تتعادل مع الجزائر وتخطف الصدارة بـ "اللعب النظيف"

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من لقاء مصر والجزائر

مصر تتعادل مع الجزائر وتخطف الصدارة بـ "اللعب النظيف"

الدوحة - د ب أ

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تعادل المنتخب المصري مع نظيره الجزائري 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله محمد أيمن توجاي في الدقيقة 19 وتعادل عمرو السولية للمنتخب المصري في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد سبع نقاط متفوقا على المنتخب الجزائري بفارق نقاط اللعب النظيف، بعد أن تعادلا في كل شيء.

ودخل المنتخبان المباراة وعلى كل منهما ثلاث نقاط في اللعب النظيف، حيث كان حسام الدين مرزيق، لاعب الجزائر، قد حصل على البطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ثلاث نقاط)، فيما كان على المنتخب المصري ثلاث نقاط بعد حصول مصطفى فتحي وأكرم توفيق ومحمد شريف على ثلاث بطاقات صفراء (ثلاث نقاط).

وفي مباراة اليوم حصل ثلاثة لاعبين من المنتخب المصري على بطاقات صفراء هم أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية، فيما حصل أربعة لاعبين من المنتخب الجزائري على بطاقات صفراء وهم يوسف بلايلي ومحمد أمين توجاي وزكرياء دراوي والعربي هلال سوداني ، بالإضافة لحصول ياسين تيطراوي على البطاقة الحمراء مباشرة (أربع نقاط) وهو ما يعني أن على المنتخب المصري ست نقاط، فيما أصبح على المنتخب الجزائري 11 نقطة وهو ما منح المنتخب المصري صدارة الترتيب.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأردني، الذي حل وصيفا في المجموعة الثالثة، فيما سيلعب المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي، متصدر المجموعة الثالثة.

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