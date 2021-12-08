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منتخب الإمارات للشباب يشارك ببطولة ودية في إسرائيل

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UAE NT 2003[9304]
البطولة ستقام بين يومي 12 - 17 ديسمبر الجاري

منتخب الإمارات للشباب يشارك ببطولة ودية في إسرائيل

العربية. نت

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن مشاركة منتخب الشباب في البطولة الدولية الودية الرباعية تحت 18 عاما في إسرائيل، والتي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي للعبة في الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات روسيا وألمانيا.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان صحافي: تأتي مشاركة منتخب الشباب في هذه البطولة تفعيلاً لاتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي في حفل أقيم يوم 17 ديسمبر 2020 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويفتتح منتخب الإمارات للشباب مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب إسرائيل يوم 12 ديسمبر المقبل على استاد نتانيا، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب روسيا يوم 15 على استاد شفاييم، ثم يواجه منتخب ألمانيا على الملعب ذاته وذلك في اليوم الختامي للبطولة المقرر له يوم 17 ديسمبر.

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