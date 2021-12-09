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الاتحاد الجزائري ينفي تقدمه بشكوى بشأن مباراة مصر

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الاتحاد الجزائري ينفي تقدمه بشكوى بشأن مباراة مصر

الجزائر - د ب أ

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نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الخميس ما أشيع عن تقدمه بشكوى للجنة المنظمة بخصوص المباراة التي تعادل فيها المنتخب الأول مع مصر بهدف لمثله يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات لبطولة كأس العرب المقامة بقطر.

وذكر الاتحاد الجزائري في بيان نشره في موقعه الرسمي اليوم الخميس، إنه يفند جملة وتفصيلا الإشاعات التي روجتها بعض المصادر بخصوص تقدمه بطعن للجنة المنظمة للبطولة بخصوص ضربة الجزاء التي أعلنها الحكم لصالح منتخب مصر.

وأدرك عمر السولية، التعادل للمنتخب المصري من ضربة جزاء في الدقيقة 60، بعد أن تقدم محمد الأمين توقاي بهدف للجزائر في الدقيقة 19.

وتصدرت مصر المجموعة الرابعة لتصعد لملاقاة الأردن في دور الثمانية، بينما تلعب الجزائر مع المغرب في مواجهة قوية، يوم السبت.

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