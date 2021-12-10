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تونس تهزم عمان وتتأهل إلى نصف النهائي

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فرحة تونس بالهدف الثاني

تونس تهزم عمان وتتأهل إلى نصف النهائي

الدوحة - د ب أ

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أصبح المنتخب التونسي أول المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب العماني 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 16، وتعادل المنتخب العماني بهدف سجله أرشد العلوي في الدقيقة 66، ثم أضاف المنتخب التونسي الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ويلتقي المنتخب التونسي في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تقام غدا السبت وتجمع بين المنتخبين المصري والأردني.

وتأهل المنتخب التونسي لهذا الدور عقب تصدره المجموعة الثانية، فيما تأهل المنتخب العماني لهذا الدور بصفته وصيف المجموعة الأولى.

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