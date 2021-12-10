كيروش يعلن غياب حجازي وأشرف أمام الأردن

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم غياب أحمد حجازي وأيمن أشرف عن مواجهة الفراعنة مع الأردن المقرر لها غدا السبت في دور الــ8 ببطولة كأس العرب المقامة حالياً بقطر.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة: لن يشارك أحمد حجازي وأيمن أشرف في مباراة الأردن، أما بالنسبة لمحمد مجدي أفشة فأنا لا أريد المغامرة به للحفاظ عليه في المباريات القادمة.

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وأبدى كيروش حماسه الشديد لتواجده رفقة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

وأضاف :متحمسون للغاية لوجودنا هنا، نريد أن نغتنم هذه الفرصة لتقديم أفضل ما لدينا وأن ننمو ونتحسن أكثر.

وعن منتخب الأردن، قال كيروش :طالما وصل إلى هذا الدور فهو بالتأكيد منتخب جيد ومنظم وبالتأكيد لديه نفس حلمنا بالتأهل للدور المقبل. لا يوجد أي أعذار، من سيفوز خلال الـ90 دقيقة سيتأهل للدور المقبل، نحن نركز على المباراة بشكل كبير، ونحاول أن نتعلم سويًا ونحفز بعضنا البعض.

وأكد :نسعى بكل تأكيد للفوز بهذه البطولة، ولكن هدفنا أيضًا هو التحضير والاستعداد لكأس العالم هذا هو الحلم الأكبر، وأن نكتسب خبرات من الاحتكاك بمنتخبات قوية، لن تكون قويًا إلا إذا واجهت منتخبات قوية أيضًا.