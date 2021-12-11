الأهلي يطالب الاتحاد المصري بـ"تحمل مسؤولياته"

طالب الأهلي بطل إفريقيا الاتحاد المصري لكرة القدم بتحمل مسؤولياته بعد تعارض مواعيد كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية.

وتقام كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير، فيما تقام كأس العالم للأندية في الفترة 3-12 فبراير.

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ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم بمواجهة مونتيري المكسيكي في الخامس من فبراير وبعد ذلك بثلاثة أيام يلعب الفائز منهما ضد بالميراس بطل كأس كوبا ليبرتادوريس.

وبسبب تعارض مواعيد البطولتين سيكون على المنتخب المصري عدم الاستعانة بلاعبي الأهلي أو يكون على بطل دوري أبطال إفريقيا خوض كأس العالم بدون العديد من لاعبيه المحليين والمحترفين.

وقال الأهلي في بيان في موقعه الرسمي في الإنترنت: الأهلي سوف يفقد أيضا لاعبيه المحترفين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم المغرب وتونس ومالي في كأس الأمم كما أن الاتحاد الدولي سوف يحدد مواعيد نهائية لاستلام تشكيلات الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأشار الأهلي إلى أنه سبق أن خاطب اتحاد الكرة منذ فترة طويلة للعمل على التوصل لحل لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

ويخوض الأهلي كأس السوبر الأفريقية ضد الرجاء المغربي في قطر يوم 22 ديسمبر الحالي.