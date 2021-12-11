مصر تهزم الأردن وتضرب موعداً مع تونس

صعدت مصر إلى قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعد الفوز بشق الأنفس 3-1 على الأردن بعد وقت إضافي في دور الثمانية يوم السبت.

وتقدم يزن النعيمات بهدف للأردن بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12، وأدرك مروان حمدي التعادل بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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وأحرز البديل أحمد رفعت هدف مصر الثاني في الدقيقة 100، ثم سجل البديل مروان داوود الهدف الثالث قبل صفارة النهاية في مباراة أقيمت أمام عدد كبير من المشجعين في استاد الجنوب بالوكرة.

وستلعب مصر مع تونس في قبل النهائي يوم الأربعاء، بينما تجمع المباراة الأخرى في قبل النهائي بين قطر مع الفائز من الجزائر أو المغرب.