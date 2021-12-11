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منتخب قطر يهزم الإمارات بخماسية

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من لقاء قطر والإمارات

منتخب قطر يهزم الإمارات بخماسية

الدوحة - د ب أ

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تأهل المنتخب القطري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب فوزه على المنتخب الإماراتي 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله علي سالمين، لاعب المنتخب الإماراتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة، وأضاف المعز علي الهدف الثاني للمنتخب القطري في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم أضاف خوخي بوعلام الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، وسجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع في الدقيقة 44، قبل أن يضيف المعز علي الهدف الثاني له والخامس لقطر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي المنتخب القطري في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الجزائر والمغرب غدا السبت.

وتأهل المنتخب القطري لهذا الدور بصفته متصدر المجموعة الأولى، فيما تواجد المنتخب الإماراتي في هذا الدور بعدما جاء في المركز الثاني في المجموعة الثانية.

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