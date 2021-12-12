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الجزائر تهزم المغرب وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

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المنتخب الجزائري سيواجه قطر في نصف النهائي

الجزائر تهزم المغرب وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

العربية.نت

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تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب فوزه يوم السبت على نظيره المغربي 5 -3 بضربات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 -2.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يدرك محمد ناهيري التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول سجل يوسف البلايلي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، قبل أن يدرك بدر بانون التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الثاني.

واحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح من علامة الجزاء والتي ابتسمت للمنتخب الجزائري الذي تفوق على منافسه 5 -3 .

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