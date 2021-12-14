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بلايلي: سجلت في المغرب على طريقة أهداف "كابتن ماجد"

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فرحة بلايلي بالهدف

بلايلي: سجلت في المغرب على طريقة أهداف "كابتن ماجد"

الدوحة - د ب أ

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شبّه يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم هدفه الرائع في مرمى المنتخب المغربي في دور الثمانية من بطولة كأس العرب المقامة بقطر بأهداف سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن ماجد".

وقال بلايلي، في تصريحات للصحافة قبل المران الأخير للمنتخب الجزائري قبل مواجهته لنظيره المنتخب القطري يوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب: شاهدت أن الحارس كان يتقدم كثيرا، حاولت التسديد من بعيد، الكرة دخلت على طريقة كابتن ماجد.

ولفت بلايلي أنه سبق له التسجيل في مرمى أنس الزنيتي حارس نادي الرجاء المغربي عندما كان لاعبا في الترجي التونسي.

يذكر أن المنتخب الجزائري تغلب على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية 5-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت الرسمي، ثم 2-2 بعد الوقت الإضافي.

وأكد بلايلي أنه جاهز لمواجهة قطر، مؤكدا أن المنتخب الجزائري سيفعل المستحيل من أجل بلوغ الدور النهائي والتتويج باللقب.

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