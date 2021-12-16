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كيروش: "الحظ" قاد تونس إلى نهائي كأس العرب

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كيروش مدرب منتخب مصر

كيروش: "الحظ" قاد تونس إلى نهائي كأس العرب

الدوحة - د ب أ

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أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، أن عامل الحظ هو سبب خسارة فريقه صفر- 1 أمام تونس في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وقال كيروش في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: لقد ابتسم الحظ لتونس في كرة الهدف الذي أحرزه لاعبنا عمرو السولية بالخطأ في مرماه، ولكن أقدم لهم التهنئة على الفوز وأمنياتي بالتوفيق لهم في المباراة النهائية.

وأضاف: لقد فاز الفريق الأكثر حظًا، فهم فريق جيد للغاية، لكننا أهدرنا العديد من الفرص والتوفيق لم يكن معنا.

وأوضح: لقد قدمنا مباراة جيدة، لكننا لم نكن في يومنا، لا أقول إن منتخب تونس لا يستحق الفوز، ولكن الفرص التي أتيحت لنا كنا نستحق أن نسجل من خلالها.

وتابع: لقد دافعنا جيدًا، واعتمدنا على الهجمات المرتدة التي تسببت في خطورة على مرمى المنتخب التونسي، لقد كانت مباراة رائعة من الطرفين واستحق المنتخب التونسي الصعود.

ورفض كيروش الحديث عن حكم المباراة حيث قال: لا أريد الحديث عن الحكم، ولكن لعبة ركلة الجزاء أثرت على اللاعبين من الجانب النفسي، وأود أن أشكر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) التي عدلت من القرار.

وخرج المنتخب المصري من الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب بعد الخسارة صفر - 1 أمام نظيره التونسي، يوم الأربعاء، ليخوض مباراة المركز الثالث أمام الخاسر من قطر والجزائر في المباراة التي أنطلقت يوم الأربعاء.

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