.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي

  • الخط
بلايلي مهاجم منتخب الجزائر

نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي

الدوحة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي قطر المنتمي لدوري نجوم قطر لكرة القدم فسخ تعاقده مع لاعبه الجزائري البارز يوسف بلايلي بالتراضي يوم الخميس.

وقال نادي قطر في حسابه على "تويتر" إن إدارة النادي اتفقت مع بلايلي على فسخ عقده بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم.

ولم يذكر النادي القطري شيئا عن وجهة بلايلي المقبلة، بينما ذكرت تقارير أنه قد يتجه إلى الدوري الإماراتي، أو يلعب في أوروبا.

وخطف بلايلي الأضواء في كأس العرب المقامة في قطر، وساهم بشكل مؤثر في وصول الجزائر إلى النهائي ضد تونس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
قبل أن تذهب
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
اكتشف المزيد