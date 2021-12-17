بوقرة يقلل من أهمية فسخ تعاقد بلايلي مع قطر

قلل مجيد بوقرة مدرب الجزائر من أهمية فسخ عقد الجناح يوسف بلايلي مع نادي قطر بالتراضي مساء يوم الخميس، وقبل اللعب ضد تونس في نهائي كأس العرب لكرة القدم يوم السبت.

وأعلن نادي قطر فسخ تعاقده مع بلايلي بالتراضي دون الحديث عن أي أسباب، وسط تكهنات برغبة اللاعب البارز في الانتقال إلى أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

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وقال بوقرة للصحافيين يوم الجمعة: كنت على علم بذلك بالأمس، وقد أبلغني اللاعب بذلك، وهذا لن يكون له أي تأثير سلبي عليه. يوسف يشعر بحافز كبير قبل النهائي، وهو يلعب لصالح بلده، ويعلم أننا لا نفكر بشكل أناني ولا نفكر في أنفسنا.

وأضاف: سيحاول أن يبحث عن فريق أفضل وأقوى، وهو يستحق ذلك، وما شعرت به أنه متحمس، وأتمنى أن يلعب في أحد الأندية الكبيرة.

وجاء فسخ تعاقد بلايلي بعدما سجل هدف فوز الجزائر 2-1 على قطر في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع في قبل نهائي كأس العرب‭‭‭ ‬‬‬يوم الأربعاء، حيث تابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه ثم سجل من مدى قريب.