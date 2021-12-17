كيروش: مواجهة قطر مثل نهائي كأس العالم

عبّر كارلوس كيروش مدرب مصر عن فخره باللعب ضد قطر في يومها الوطني لتحديد ثالث الترتيب في كأس العرب لكرة القدم يوم السبت، لكنه أكد أن فريقه سيلعب وكأنه في نهائي كأس العالم.



وقال كيروش، الذي خسر قبل النهائي أمام تونس بهدف عكسي في الوقت بدل الضائع، للصحافيين يوم الجمعة: الآن نلعب ضد قطر مثل المباراة النهائية لكأس العالم بالنسبة لنا ونحن نلعب ضد صاحب الأرض وضد المنتخب الذي يجهز هذا الفريق منذ ست أو سبع سنوات ولعب كأس كوبا أميركا ولعب تصفيات أوروبية.



وأضاف المدرب البرتغالي: حضرنا لاكتساب خبرة والفوز وحققنا الهدفين بشكل كامل ونحن سعداء بذلك. لدينا مباراة واحدة إضافية وسنكون مستعدين للفوز أمام قطر صاحبة الأرض. هذا شرف لنا باللعب ضد قطر لمحاولة الوصول إلى المركز الثالث في المسابقة.



وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر أيلول الماضي، لكنه يحمل خبرة كبيرة في الكرة الآسيوية بسبب تدريب إيران خلال الفترة 2011-2019.



وقال مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق: أعرف قطر منذ سنوات وليس مجرد مشاهدة مباريات لها بل لعبت ضدها كثيرا. الفريق يتطور كثيرا ولديه أسلوب لعب وهو مستقر الآن، ويلعب بهذا الشكل منذ سنوات ونحن سنتنافس على نفس المركز. المثير أننا سنلعب ضد قطر في اليوم الوطني لقطر وهذا شرف لنا وفخر أن نلعب في هذا اليوم لنكون جزءا من العائلة في هذا اليوم الاستثنائي. هذه مباراة استثنائية أننا سنلعب ضد مستضيف كأس العالم في اليوم الوطني فماذا نتوقع أكثر من ذلك؟ نحن جزء من يوم استثنائي لقطر باللعب ضد هذا الفريق وهذه فرصة رائعة لنا.



وأكد فيلكس سانشيز مدرب قطر أنه سيتعامل مع مواجهة مصر بكل أهمية، ووصف منافسه كيروش بأنه: أحد أفضل المدربين في العالم.



وقال سانشيز: لا نتعامل على أنها مباراة ودية بل مباراة مهمة وسأدفع باللاعبين الذين بوسعهم تحقيق الانتصار. لا يزال هناك 24 ساعة قبل المباراة لكن سنرى أفضل فريق يمكنه تحقيق أفضل نتيجة. هدفنا الأساسي تحقيق الفوز.



وأضاف المدرب الإسباني: مصر لديها منتخب شاب ونحن كذلك. الأمر لا يتعلق بالشباب أو بالخبرة لكن بالكفاءة وخاضت مصر مباريات قوية وأظهرت تنافسية كبيرة وهي تملك أحد أفضل المدربين في العالم.



وبعد أن تلعب مصر مع قطر في استاد 974 الواقع في رأس أبو عبود، سيقام نهائي كأس العرب بين منتخبي تونس والجزائر في استاد البيت يوم السبت أيضا.

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