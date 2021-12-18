الجزائر تهزم تونس وتفوز بكأس العرب

أحرزت الجزائر لقب كأس العرب لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 2-صفر على تونس بعد وقت إضافي في قمة مثيرة وعنيفة أمام أكثر من 60 ألف متفرج يوم السبت.

وافتتح البديل أمير سعيود التسجيل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 99، بعد تمريرة من بغداد بونجاح.

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وأضاف المخضرم ياسين براهيمي الهدف الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي بعدما استفاد من خروج حارس تونس من مرماه للمشاركة في ركلة ركنية لترتد الكرة إلى اللاعب الجزائري الذي انطلق من قبل منتصف الملعب نحو المرمى الخالي.

واحتلت قطر المركز الثالث في وقت سابق بعد التفوق بركلات الترجيح على مصر وعقب التعادل دون أهداف.





















