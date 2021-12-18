قطر تتغلب على مصر وتنتزع المركز الثالث

احتلت قطر المركز الثالث في كأس العرب لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على مصر، عقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي يوم السبت.



وأهدر حسن الهيدوس أول ركلة لقطر، وأضاع أحمد حجازي الركلة الثالثة بعدما سدد في القائم، وحسمت قطر الانتصار بعدما أنقذ الحارس مشعل برشم الركلة السادسة من محمد شريف مهاجم مصر.



وأجرى المنتخبان العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية وخرج الشوط الأول هادئا، ولم يتعرض الحارسان لأي اختبار تقريبا.



لكن الشوط الثاني بدأ بشكل أفضل ونفذ أكرم عفيف ركلة حرة نحو خوخي بوعلام الذي حولها عرضية برأسه إلى المعز علي، لكن مهاجم قطر أهدر الفرصة بغرابة وهو أمام المرمى تماما في الدقيقة 47.



وبعد مرور ساعة من اللعب بقليل، ارتقى حمدي فتحي لكرة عرضية ووضعها برأسه قوية، وردها الحارس برشم، لكن المهاجم شريف سدد من زاوية ضيقة في الشبكة الخارجية.



وكادت مصر أن تخطف الفوز بعدما انفرد شريف بالمرمى عقب تمريرة متقنة من حمدي فتحي، لكن الحارس برشم أنقذ الفرصة في الدقيقة 86.



وسدد البديل مروان حمدي كرة من زاوية ضيقة من الجانب الأيمن، وردها الحارس برشم أيضا، لكن البديل الآخر مصطفى فتحي أهدر الفرصة، وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 100.



وفي الثواني الأخيرة، خطف مصطفى فتحي الكرة في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء لكنه مرر الكرة بشكل سيئ لزميله شريف.



وكانت مصر خسرت 1-صفر أمام تونس في قبل النهائي بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء خروج قطر بشكل مشابه بعدما استقبل هدفا في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع لتتعرض لهزيمة قاتلة 2-1 أمام الجزائر.

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