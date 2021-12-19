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استقبال رسمي لأبطال العرب في الجزائر

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براهيمي الجزائر
الجزائر فازت بكأس العرب على حساب تونس يوم السبت

استقبال رسمي لأبطال العرب في الجزائر

الجزائر - رويترز

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كشفت مصادر محلية يوم الأحد، أن المنتخب الجزائري لكرة القدم سيحظى باستقبال رسمي وشعبي لدى عودته إلى بلاده الاثنين، بعد تتويجه بكأس العرب في قطر.

وفاز المنتخب الجزائري في المباراة النهائية على نظيره التونسي بثنائية نظيفة، بعد وقت إضافي يوم السبت.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة: المنتخب الوطني يحل الاثنين ظهرا بالجزائر العاصمة، وسيلقى استقبالا شعبيا ورسميا ممثلا في شخص السيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وكان الرئيس الجزائري وكبار مسؤولي البلاد قد قدموا التهنئة للمنتخب بعد التتويج، بينما احتفلت الجماهير بهذا الإنجاز في مناطق شتى من البلاد رغم برودة الطقس.

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