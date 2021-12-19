.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اعتقال 55 شخصاً في فرنسا خلال احتفالات الجزائر بكأس العرب

  • الخط
شانزليزيه
جادة شانزليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس

اعتقال 55 شخصاً في فرنسا خلال احتفالات الجزائر بكأس العرب

باريس - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تم اعتقال 55 شخصًا مساء السبت في فرنسا خلال احتفالات الجماهير الجزائرية بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في النهائي على حساب تونس، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر في الشرطة الأحد.

ونشب توتر بين الجماهير الجزائرية والشرطة بعد فوز "محاربو الصحراء" بلقبهم الأول في كأس العرب على حساب تونس 2-صفر في التمديد في العاصمة القطرية الدوحة.

وفقًا لتقرير نهائي صباح الأحد، تم اعتقال 32 شخصًا في باريس وفرضت غرامة على 432 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة الذي يحظر الوصول إلى جادة شانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية، وفق ما ذكر حساب شرطة باريس على "تويتر".

وكان مدير الشرطة أعلن الخميس عن إقامة محيط أمني في الجادة يمنع تجمع الأنصار في داخله.

وفي باقي أنحاء فرنسا، ألقي القبض على 23 شخصًا، بينهم 14 على وجه الخصوص في روبيه، حيث احتفل قرابة ألف شخص بالفوز، بحسب مصدر في الشرطة.

فيما تجمع قرابة ألفي شخص في مدينة ليل، حيث ألقت الشرطة القبض على شخصين. أما في ليون، أصيب سبعة من ضباط الشرطة بجروح طفيفة واعتقل شخص واحد، وفقًا لمحافظة رون ومصدر في الشرطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهمت بالاستيلاء على أموال زوجها.. نادية الجندي ترد! اتهمت بالاستيلاء على أموال زوجها.. نادية الجندي ترد!
صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل
الأكثر قراءة
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات
لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض! لهذا السبب.. أوميكرون سريع الانتشار وخفيف الأعراض!
صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
اكتشف المزيد