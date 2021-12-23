قائمة المغرب في أمم إفريقيا.. استبعاد زياش وضم موهبة برشلونة

كشف البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي عن قائمة فريقه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.
ومن أبرز مفاجآت القائمة، غياب حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي.
وضمت القائمة في حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) ومنير المحمدي ( هاتاي سبور) وأنس الزنيتي (الرجاء).
وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) وجواد ياميق (بلد الوليد) وسفيان علاكوش (ميتز) ورومان سايس (ولفرهامبتون) ونايف أكرد (رين) وأدم ماسينا (واتفورد) وسفيان الكرواني (نيميغن) وسفيان شاكلا (لوفين).
وفي خط الوسط: سفيان آمرابط (فيورنتينا) وأيمن برقوق (انتراخت فرانكفورت) ويوسف أملاح (فيورنتينا) وعز الدين أوناحي (انجييه) إلياس شعير (كوينز بارك رينجرز) وفيصل فجر (سيفا سبور) وعمران لوزا (واتفورد) و سليم املاح (ستاندر لييج).
وفي خط الهجوم: سفيان بوفال (آنجيه) وعبد الصمد الزلزولي (برشلونة) وريان ماي (فيرينتسفاروشي) وأيوب الكعبي (ملطية سبور) ومنير الحدادي (إشبيلية) وزكريا أبو خلال (ألكمار)ويوسف النصيري (إشبيلية).
ويشارك المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات غانا وجُزر القُمر والغابون.