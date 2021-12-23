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"جراحة" تمنع نجم الدوري الأميركي من قيادة السودان في أمم إفريقيا

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هاني مختار في صورة سابقة مع ناشفيل الأميركي

"جراحة" تمنع نجم الدوري الأميركي من قيادة السودان في أمم إفريقيا

دبي - عبدالملك الجزولي

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أجرى اللاعب هاني مختار، نجم فريق ناشفيل الأميركي، عملية جراحية في قدمه اليمنى، ليغيب بسببها عن المشاركة مع منتخب السودان في أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون مطلع العام المقبل.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب لـ "العربية.نت": لن يتمكن هاني مختار من التواجد مع المنتخب السوداني في أمم إفريقيا المقبلة، بسبب إجراء عملية جراحية في قدمه اليمنى، ويتواجد حاليا في برلين من أجل التعافي قبل التحضير للموسم الجديد بالدوري الأميركي للمحترفين.

وكان صانع الألعاب البالغ من العمر "26 عاما" قد ذكر في تصريحات سابقة لـ "العربية. نت" أنه يتطلع للانضمام إلى قائمة منتخب السودان في الفترة المقبلة.

ومثل أغلى لاعب في تاريخ ناشفيل الأميركي المنتخبات الألمانية في جميع المراحل السنية من الناشئين إلى الأولمبي، لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول لـ "المانشافت"، وحقق مع منتخب الشباب لقب بطولة أوروبا في 2014، وسجل هاني مختار هدف ألمانيا الوحيد في النهائي أمام البرتغال، علما أن اللاعب ولد في برلين لأم ألمانية وأب سوداني.

وخلال 31 مباراة شارك بها اللاعب في منافسات الدوري الأميركي للمحترفين 2021، سجل 19 هدفا، وساهم في صناعة 12 هدفا لزملائه، كما حصل على جائزة ثاني أفضل لاعب في الدوري.

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