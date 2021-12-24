بلماضي يؤجل إعلان قائمة منتخب الجزائر

أرجأ جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة "الخضر" التي ستخوض بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

كانت تقارير أشارت إلى أن بلماضي سيكشف عن قائمة اللاعبين مساء يوم الجمعة.

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ورجح صالح باي عبود، المدير الإعلامي للمنتخب الجزائري، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن يعلن بلماضي، عن قائمة اللاعبين بعد غد الأحد، أي عشية السفر إلى الدوحة لخوض معسكر إعدادي قبل التوجه إلى الكاميرون.

وأضاف: بلماضي لن يعلن عن قائمة اللاعبين إلا في وقت متأخر، سينتظر بدون شك نهاية مباريات الدوريات الأوروبية لحسم خياراته.

وأوضح صالح باي أن بلماضي، لا يغير كثيرا في قائمة اللاعبين، غير أنه أبقى الباب مفتوحا أمام استدعاء لاعبين جدد، خاصة أولئك الذين تألقوا في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر وتوج بها المنتخب الجزائري.

من جهتها نقلت الإذاعة الجزائرية عن مصادر موثوقة قولها إن بلماضي، قرر استدعاء المدافع الأيسر إلياس شتي، الذي برز بشكل لافت في البطولة العربية ليكون ضمن القائمة المعنية بخوض أمم أفريقيا، شأنه شأن زميليه في نادي الترجي التونسي، المدافعين محمد أمين توقاي، وعبد القادر بدران، إلى جانب حسين بن عيادة، المدافع الأيمن لنادي النجم الساحلي التونسي.

وذكرت المصادر أن الغموض يحيط بموقف بلماضي بخصوص ياسين براهيمي، نجم نادي الريان القطري، والذي اختير كأحسن لاعب في بطولة كأس العرب.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي في الدوحة، الأولى أمام غامبيا في الأول من يناير المقبل، والثانية في الخامس من نفس الشهر أمام غانا، قبل السفر إلى الكاميرون بعد يومين من ذلك.