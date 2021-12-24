.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلماضي يؤجل إعلان قائمة منتخب الجزائر

  • الخط
جمال بلماضي
جمال بلماضي

بلماضي يؤجل إعلان قائمة منتخب الجزائر

الجزائر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أرجأ جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة "الخضر" التي ستخوض بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

كانت تقارير أشارت إلى أن بلماضي سيكشف عن قائمة اللاعبين مساء يوم الجمعة.

ورجح صالح باي عبود، المدير الإعلامي للمنتخب الجزائري، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن يعلن بلماضي، عن قائمة اللاعبين بعد غد الأحد، أي عشية السفر إلى الدوحة لخوض معسكر إعدادي قبل التوجه إلى الكاميرون.

وأضاف: بلماضي لن يعلن عن قائمة اللاعبين إلا في وقت متأخر، سينتظر بدون شك نهاية مباريات الدوريات الأوروبية لحسم خياراته.

وأوضح صالح باي أن بلماضي، لا يغير كثيرا في قائمة اللاعبين، غير أنه أبقى الباب مفتوحا أمام استدعاء لاعبين جدد، خاصة أولئك الذين تألقوا في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر وتوج بها المنتخب الجزائري.

من جهتها نقلت الإذاعة الجزائرية عن مصادر موثوقة قولها إن بلماضي، قرر استدعاء المدافع الأيسر إلياس شتي، الذي برز بشكل لافت في البطولة العربية ليكون ضمن القائمة المعنية بخوض أمم أفريقيا، شأنه شأن زميليه في نادي الترجي التونسي، المدافعين محمد أمين توقاي، وعبد القادر بدران، إلى جانب حسين بن عيادة، المدافع الأيمن لنادي النجم الساحلي التونسي.

وذكرت المصادر أن الغموض يحيط بموقف بلماضي بخصوص ياسين براهيمي، نجم نادي الريان القطري، والذي اختير كأحسن لاعب في بطولة كأس العرب.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي في الدوحة، الأولى أمام غامبيا في الأول من يناير المقبل، والثانية في الخامس من نفس الشهر أمام غانا، قبل السفر إلى الكاميرون بعد يومين من ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان نغصتها أزمة الاقتصاد.. فرحة الأعياد ناقصة في لبنان
لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة! لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!
الأكثر قراءة
فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي فيديو مدهش.. جراحة لجنين داخل بطن أمه على يد طبيب سعودي
سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر سحل والدته وشنقها حتى الموت.. جريمة تهز مصر
مفاجأة جبن الطلاء بمصر.. يُهرب للخارج ومخصص لـ مفاجأة جبن الطلاء بمصر.. يُهرب للخارج ومخصص لـ"المناسف"
موجة غضب في أميركا.. والسبب حكم بسجن سائق 110 سنوات موجة غضب في أميركا.. والسبب حكم بسجن سائق 110 سنوات
وكالات استخبارات أميركية: السعودية تبني صواريخها الباليستية بمساعدة الصين وكالات استخبارات أميركية: السعودية تبني صواريخها الباليستية بمساعدة الصين
السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟ السعودية.. ماذا قال قائد السيارة المنقلبة 14 مرة؟
قبل أن تذهب
العربية ترصد مراحل تدريب الكلاب على المشاركة في مكافحة الإرهاب
العربية ترصد مراحل تدريب الكلاب على المشاركة في مكافحة الإرهاب
اكتشف المزيد