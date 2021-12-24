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محرز على رأس قائمة الجزائر في أمم إفريقيا

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رياض محرز مع لقب أمم إفريقيا 2019

محرز على رأس قائمة الجزائر في أمم إفريقيا

الجزائر - رويترز

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تصدر رياض محرز صانع لعب مانشستر سيتي تشكيلة الجزائر، حاملة اللقب في نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الكاميرون الشهر المقبل.

وأعلن المدرب جمال بلماضي، اليوم الجمعة، عن تشكيلة تضم 28 لاعبا وتشمل بعض الفائزين مؤخرا بكأس العرب مثل إلياس شتي ومحمد أمين توقاي وسفيان بن دبكة وياسين براهيمي أفضل لاعب بالبطولة في قطر.

وتنافس الجزائر في المجموعة الخامسة بجانب ساحل العاج وغينيا الاستوائية وسيراليون.

ولم تشهد القائمة مفاجآت باستثناء استبعاد هشام بوداوي وأحمد توبة رغم انضمامهما بانتظام للتشكيلة في الفترة الأخيرة.

ولم يشارك بوداوي لاعب نيس الفرنسي كثيرا في الفترة الماضية بسبب الإصابة كما استبعد رشيد غزال لاعب بشيكطاش التركي وفي المقابل انضم آدم وناس لاعب نابولي.

ومن المنتظر أن تلعب الجزائر وديا ضد غامبيا وغانا قبل السفر إلى الكاميرون.


وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: رايس مبولحي - مصطفى زغبة - ألكسندر أوكيدجا.

مدافعون: عيسى ماندي - عبد القادر بدران - مهدي تاهرات - جمال بن العمري - محمد أمين توقاي - يوسف عطال - حسين بن عيادة - رضا حلايمية - رامي بن سبعيني - إلياس شتي.

لاعبو الوسط: راميز زروقي - هاريس بلقبلة - سفيان بن دبكة - آدم زرقان - سفيان فغولي - إسماعيل بن ناصر.

مهاجمون: رياض محرز - آدم وناس - يوسف بلايلي - سعيد بن رحمة - فريد بولاية - ياسين براهيمي - إسلام سليماني - بغداد بونجاح - محمد الأمين عمورة.

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