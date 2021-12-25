منتخب سوريا يطلب نقل مبارياته من الأردن إلى الإمارات

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم عن إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تطلب فيه نقل مبارياتها البيتية في تصفيات مونديال 2022 من الأردن إلى الإمارات.

وأوضح الاتحاد السوري أن نظيره الإماراتي وافق رسميا على استضافة المباراتين البيتيتين المتبقيتين لمنتخب بلاده في التصفيات أمام كوريا الجنوبية في الأول فبراير والعراق في 29 مارس.

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وكان المدير الفني لمنتخب سوريا الروماني فاليريو تيتسا طلب تغيير الأرض البيتية المفترضة من الأردن إلى إحدى دول الخليج لتوفر المناخ المناسب.

ويحتل منتخب سوريا المركز السادس في المجموعة الأولى برصيد نقطتين مقابل 16 نقطة لإيران المتصدرة و14 لكوريا و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق.