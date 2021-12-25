فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة

توفي اللاعب الجزائري سفيان لوكار، السبت، جراء سكتة قلبية بعد دقائق من اصطدامه بحارس مرماه، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الجزائرية.

وكتب نادي مولودية سعيدة على صفحته على فيسبوك: وفاة قائد مولودية سعيدة سفيان لوكار بملعب الحبيب بوعقل (وهران) إثر سكتة قلبية خلال المباراة ضد جمعية وهران. ونشر فيديو لتلقي اللاعب الإسعافات الأولية خارج الميدان ونقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

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واصطدم لوكار مع حارسه في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول من المباراة فتلقى الإسعافات الأولية ليعود للعب قبل أن يسقط في الميدان في الدقيقة الـ35 ليتم نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال مدرب النادي العربي مرسلي: لوكار سقط بطريقة عادية ونحن تحت الصدمة، كان في صحة جيدة وهو مؤهل من الرابطة بملف طبي. كما نقلت صفحة مولودية سعيدة.