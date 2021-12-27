استدعاء 3 لاعبين جدد لمنتخب المغرب

استدعى مدرب المنتحب المغربي لكرة القدم وحيد خليلودجيتش ثلاثة لاعبين جدد، لإكمال لائحة الـ28 لاعبا المدعوين لتمثيل "أسود الأطلس" في نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الاثنين.

ويتعلق الأمر بكل من مدافعي الأهلي المصري بدر بانون والجيش الملكي محمد الشيبي ومهاجم العين الإماراتي سفيان رحيمي، جميعهم كانوا ضمن صفوف المنتخب الرديف الذي خرج من ربع نهائي مسابقة كأس العرب التي أقيمت في قطر هذا الشهر.

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وكان المدرب البوسني الفرنسي لأسود الأطلس أعلن الخميس عن لائحة أولية من 25 لاعبا لخوض النهائيات المرتقبة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، حيث واصل استبعاد لاعب وسط تشلسي الإنجليزي حكيم زياش ومدافع أياكس أمستردام الهولندي نصير المزراوي، فيما وجه الدعوة للمرة الأولى إلى جناح برشلونة الإسباني عبد الصمد الزلزولي.

وقال خليلودجيتش عن استبعاد زياش خلال مؤتمر صحافي إن: انسجام المجموعة مسألة هشة وبعض السلوكات السيئة يمكن أن تزعزعها. هناك أجواء جيدة حاليًا ولن أسمح لأحد بإفساد ذلك.

وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي توترًا أدى إلى استبعاده عن لائحة المنتخب في الفترة الأخيرة، لأسباب انضباطية على غرار المزراوي المتألق بدوره بشكل لافت مع أياكس أمستردام هذا الموسم.

ويعول "أسود الأطلس"، أبطال القارة السمراء مرة وحيدة عام 1976، خلال النهائيات المرتقبة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، على لاعبين جلهم محترفون في نواد أوروبية في مقدمتهم نجم باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، ومهاجما نادي إشبيلية الاسباني يوسف النصيري ومنير الحدادي.