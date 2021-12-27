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إصابة لاعب منتخب تونس بفيروس كورونا

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وجدي كشريدة لاعب منتخب تونس

إصابة لاعب منتخب تونس بفيروس كورونا

تونس - د ب أ

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الاثنين إصابة اللاعب الدولي وجدي كشريدة بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك كشريدة المحترف في نادي ساليرنيتانا الإيطالي، في المعسكر التدريبي للمنتخب الذي بدأ منذ الأحد استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون.

وأوضح الاتحاد أن نتيجة تحليل اللاعب جاءت إيجابية خلال جولة اختبارات كوفيد 19 التي خضع لها جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري مع انطلاق المعسكر التدريبي.

وسيمكث كشريدة في العزل الصحي وسيبقى تحت المراقبة الطبية إلى حين شفائه، وفق ما ذكره الاتحاد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان وجدي كشريدة قد تلقى الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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