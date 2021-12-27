الأهلي المصري يمدد عقد علي معلول

مدد النادي الأهلي المصري تعاقده مع التونسي، علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين، ينتهيان في يونيو 2024.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين إن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي عقد جلسة مع اللاعب ووكيله استمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، وذلك بسبب سفر معلول للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده.

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ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في بطولة كاس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون خلال الفترة من التاسع من يناير وحتي السادس من فبراير.

وأضاف المصدر :وقع معلول على تمديد تعاقده لمدة عامين بحيث يستمر حتى يونيو 2024 مع تعديل القيمة المالية في العقد للعام الحالي .