الأهلي المصري يقع في مجموعة واحدة مع الهلال والمريخ

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي سحبت يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة، الأهلي المصري الأكثر تتويجا في البطولة برصيد عشرة ألقاب، في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي والهلال والمريخ السودانيين.

كذلك أوقعت القرعة الترجي التونسي في مواجهة النجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، بينما يصطدم الرجاء المغربي مع وفاق سطيف الجزائري، والزمالك المصري مع الوداد المغربي.

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وأجرى مراسم القرعة، المصري خالد نصار مدير المسابقات في الكاف بمشاركة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري.

وسيكون في المجموعة الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والمريخ السوداني.

وفي المجموعة الثانية الرجاء المغربي وحوريا كوناكري الغيني ووفاق سطيف الجزائري وأمازولو الجنوب إفريقي.

وفي الثالثة الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري وجوانينغ غالاكسي من بوتسوانا.

وأخيراً في الرابعة الوداد المغربي والزمالك المصري وبترو أتلتيكو الأنغولي وساجرادا إسبيرانسا الأنغولي.