الزمالك يعلن إلغاء معسكره في الإمارات

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري أن الشركة المنظمة للدورة الودية بالإمارات التي كان مقررة في الفترة من 1 وحتى 9 يناير المقبل قامت بإلغاء الدورة بسبب اعتذار بعض الفرق المشاركة عن عدم قدرتها على السفر إلى الإمارات.

وقال أمير مرتضي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الثلاثاء إن الفريق سيحصل على راحة سلبية خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء الدورة الودية.

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وأضاف أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر منح اللاعبين راحة بداية من يوم الأربعاء وحتي 5 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم 6 يناير المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني للاعبين.