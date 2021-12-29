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صلاح يقود مصر في أمم إفريقيا.. واستبعاد "قفشة"

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صلاح مصر كيروش
محمد صلاح في تدريبات سابقة للمنتخب المصري

صلاح يقود مصر في أمم إفريقيا.. واستبعاد "قفشة"

القاهرة - رويترز

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يوم الأربعاء قائمة الفريق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تقام في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

وضمت القائمة محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، والعائد من فترة غياب طويلة للإصابة، ومحمود حسن "تريزيغيه" جناح أستون فيلا الإنجليزي، وعمر مرموش مهاجم شتوتغارت الألماني.

وفي المقابل، غاب عن التشكيلة لاعب وسط الأهلي محمد مجدي "قفشة" الذي شارك في كأس العرب في وقت سابق من الشهر الحالي في قطر، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك الذي استبعده كيروش من تشكيلة كأس العرب.

وسيبدأ المنتخب المصري، الفائز باللقب سبع مرات، تدريباته يوم الخميس في معسكر مفتوح لمدة يومين قبل الحصول على راحة في الأول من يناير المقبل.

وسيبدأ المعسكر المغلق للفريق في اليوم التالي حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية في السابع من الشهر المقبل استعدادا لمواجهة نيجيريا وغينيا بيساو ضمن المجموعة الرابعة يومي 11 و15 يناير.

وسينتقل الفريق بعدها إلى ياوندي لمواجهة السودان في ختام مباريات دور المجموعات في 19 يناير.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبوجبل (الزمالك) محمود جاد (إنبي) محمد صبحي (فاركو).

مدافعون: أكرم توفيق (الأهلي) أحمد فتوح (الزمالك) محمود حمدي "الونش" (الزمالك) أيمن أشرف (الأهلي) محمد عبد المنعم (فيوتشر) أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) محمود علاء (الزمالك) عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر).

لاعبو الوسط: عمرو السولية (الأهلي) مهند لاشين (طلائع الجيش) إمام عاشور (الزمالك) عبد الله السعيد (بيراميدز) حمدي فتحي (الأهلي) محمد النني (أرسنال) أحمد سيد "زيزو" (الزمالك).

مهاجمون: محمد شريف (الأهلي) عمر مرموش (شتوتغارت) مصطفى محمد (غلطة سراي) محمد صلاح (ليفربول) محمود حسن "تريزيغيه" (أستون فيلا) رمضان صبحي (بيراميدز).

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