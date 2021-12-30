بلماضي: لست هنا للبكاء.. إذا أفرغت ما في قلبي لن يحدث خير

عقد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي يوم الخميس مؤتمرا صحافيا بمناسبة المعسكر التدريبي "للخضر" في قطر تطرق فيه إلى استعدادات منتخب بلاده قبل رحلة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون الشهر المقبل.



وقال بلماضي: لست هنا للبكاء ولكن سنذهب إلى الكاميرون للدفاع عن لقبنا بقوة وإسعاد الجمهور الجزائري الذي ينتظرنا.



وتطرّق المدرب الجزائري لمباراة المنتخب الودية المبرمجة يوم الفاتح من يناير المقبل أمام غامبيا بالدوحة.



وستعرف مواجهة غامبيا، غياب عدد من اللاعبين بما فيهم محرز وبن رحمة وماندي وعدد من اللاعبين المصابون بفيروس "كورونا".



وقال بلماضي في هذا الشأن: نفكّر جديا في إلغاء مباراة غامبيا الودية وهذا بسب الغيابات الكبيرة والكثيرة.



وتابع: المباراة مبرمجة إلى حدّ الآن ولا نعرف الملعب أو التوقيت، وطلبنا بحضور الأنصار ونلقها على المباشرة في انتظار الحصول على موافقة السلطات القطرية.



وعن استدعائه لعدد من اللاعبين المتألقين في منافسة كأس العرب قال: المفاجأة السارة والوحيدة التي كانت هي التطور الكبير الذي عرفه اللاعب بن دبكة لهذا استحق الدعوة.



خرج الناخب جمال بلماضي عن صمته بشأن الأخبار لتي تحدّثت عن إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا.



وسيؤثر الفيروس حتما على مجريات المعسكر التحضيري الذي يجري بقطر.



وكان كل من حسين بن عيادة ومحمد توقاي وعدد من اللاعبين قد أصيبوا بالفيروس الذي قال عنه بلماضي: هناك لاعبون في المنتخب مصابون بفيروس كورونا لا أستطيع الكشف عن أسمائهم.



كما قال بلماضي عن عدم استدعاء سعيود المتألق في كأس العرب، وقال: أعيد وأكرّر المنافسة قوية في المنتخب و خاصة في مركزه على غرار وجود براهيمي وبولاية.



وجّه الناخب الجزائري انتقاداته اتجاه الاتحادية الدولية لكرة القدم بسبب التطورات التي حدثت في سلم ترتيب المنتخبات.



إلى جانب فرضها المنطق في تأجيل كان الكاميرون قبل أن يتدخّل رئيس الاتحاد الكاميروني.



وقال بلماضي "لا أريد الحديث عن الفيفا وإذا أفرغت ما في قلبي لن يحدث خير".



كما أضاف عن الترتيب العالمي للمنتخب الجزائري: شيء جيد التحدث عن الرقم القياسي للمنتخب الوطني، الأمر الأكيد أن لدينا 33 مباراة دون انهزام ولا يمكن لي أحد أن يسحبها منا.



كما أكد جمال بلماضي أن التفكير في إلغاء كأس إفريقيا لم يكن إشاعة.



وأضاف: قدوم صامويل إيتو على رأس الاتحاد الكاميروني ساهم في الإبقاء عليها.



وكشف المدرب جمال بلماضي، عن جديد الحالة الصحية، للاعب الدولي يوسف بلايلي. كما قال بلماضي: أنا في اتصال دائم مع بلايلي هو في تحسن وأتمنى أن يوقع في فريق جديد قبل الكان.



في حين أشار بلماضي إلى وجود غيابات اخرى في المنتخب عدا المصابين بـ "كورونا"، وقال: هناك حالات أخرى، كما تابع بلماضي: هناك لاعب سيجري الفحوصات وقد نضيعه ستتضح وضعيته قريبا.

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