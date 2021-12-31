منتخب المغرب يستدعي تيسودالي بديلاً للزلزولي

استدعى وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب طارق تيسودالي مهاجم جنت البلجيكي ليعوض غياب عبد الصمد الزلزولي جناح برشلونة المصاب بكوفيد-19 في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون الشهر المقبل.



وأعلن برشلونة يوم الخميس أن نتيجة فحص الزلزولي (20 عاما) ظهرت إيجابية ضمن لاعبين آخرين بالفريق.



كما ذكرت وسائل إعلام أن الزلزولي رفض تمثيل المغرب لتحويل الولاء إلى إسبانيا.



ويواصل منتخب المغرب استعداداته بمركب محمد السادس بالمعمورة في سلا بحضور نصف التشكيلة تقريبا في ظل استمرار العديد من اللاعبين في مسابقات الدوري الأوروبية حتى يوم الاثنين.



وأصيب حارس الرجاء أنس الزنيتي في اليد ليخرج من تشكيلة المنتخب بعد اصطدام مع زميله عبد الجليل جبيرة في مباراة ضد المغرب الفاسي في الدوري المحلي يوم الخميس.



ومن المتوقع أن يعوضه أحمد رضا التاكناوتي حارس الوداد البيضاوي.



وتأجلت المباراة الودية مع الرأس الأخضر يوم الجمعة بسبب إصابات كوفيد-19 ومن المنتظر أن يسافر فريق خليلوزيتش إلى الكاميرون يوم الاثنين.



وينافس منتخب المغرب بطل إفريقيا عام 1970 ووصيف البطل في 2004 ضمن المجموعة الثالثة مع غانا وجزر القمر والغابون.



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