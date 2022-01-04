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إصابة جديدة بكورونا في صفوف منتخب تونس

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سيف الدين الجزيري خلال مباراة تونس والجزائر بكأس العرب

إصابة جديدة بكورونا في صفوف منتخب تونس

تونس - رويترز

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انضم المهاجم سيف الدين الجزيري إلى قائمة المصابين بكوفيد-19 في صفوف منتخب تونس قبل خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان إن اختبارات كوفيد-19 التي خضع لها مهاجم الزمالك المصري جاءت إيجابية.

وحصل الجزيري على لقب هداف كأس العرب التي أقيمت في قطر الشهر الماضي بتسجيله أربعة أهداف.

وانضم الجزيري إلى يوسف المساكني قائد المنتخب التونسي الذي أصيب أيضا بفيروس كورونا.

وكان منذر الكبير مدرب تونس استبعد لاعب الوسط فرجاني ساسي والمدافع وجدي كشريدة من التشكيلة بسبب كورونا.

وتنافس تونس في الدور الأول للبطولة مع غامبيا وموريتانيا ومالي.

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