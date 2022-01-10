صلاح: مصر ليست مرشحة.. وضغط الجماهير منطقي

يرى محمد صلاح قائد منتخب مصر أن فريقه ليس المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الحالية في الكاميرون، لكنه وعد بأن يبذل الفريق قصارى جهده للفوز باللقب القاري الثامن.



وتبدأ مصر، صاحبة الرقم القياسي للفوز باللقب في سبع مناسبات آخرها في 2010، مشوارها في البطولة التي تستضيفها الكاميرون غدا الثلاثاء بمواجهة نيجيريا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السودان وغينيا بيساو.



وأضاف صلاح في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بالكأس إلى مصر. لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس أمم إفريقيا.



وواصل: الضغط الكبير من الجمهور المصري بسبب أننا الأفضل فى القارة من حيث تحقيق اللقب. 11 عاما مع المنتخب الوطني ومع مجموعة مختلفة من اللاعبين ذهبنا إلى كأس الأمم ثلاث مرات ونحاول جاهدين للفوز وتحقيق اللقب.



وخاض صلاح مباراته الدولية الأولى في 2011 وشارك حتى الآن في 73 مباراة دولية.



وعن رأيه في البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب قال صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز : المدرب يؤدي بشكل جيد ووصلنا للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم. عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر فى أي شيء آخر والجميع هناك يدعمني ويطالبني بتحقيق البطولة.



واختير صلاح البالغ عمره 29 عاما ضمن القائمة النهائية المرشحة والمكونة من ثلاثة لاعبين للفوز بجائزة الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك إلى جوار ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.



وسيكون هناك الكثير من الآمال المعقودة على مهاجم ليفربول مع سعي مصر إلى تجاوز خيبة أمل خروجها المبكر على أرضها في 2019.



وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين وسبق له أيضا اللعب في بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما.

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