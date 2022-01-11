الحضري يلتحق ببعثة منتخب مصر في الكاميرون

قال الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء إن الحارس الثاني محمد أبو جبل ومدرب حراس المرمى عصام الحضري توجها إلى الكاميرون للانضمام إلى منتخب مصر المشارك في كأس الأمم الإفريقية بعد أن جاءت نتيجة فحوصهما سلبية لكوفيد-19.

وتخلف الاثنان عن السفر مع الفريق الأسبوع الماضي بالإضافة إلى بعض أفراد الجهاز الفني بعد أن جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا.

مادة اعلانية

وقال الاتحاد المصري إن نتائج الفحوص التي خضع لها أعضاء المنتخب الوطني الذين تخلفوا عن السفر مع الفريق بسبب إصابتهم بكوفيد-19 أصبحت سلبية الآن.

وأضاف الاتحاد المصري: اتخذت إدارة الاتحاد كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون للحاق بالبعثة في أقرب وقت ممكن.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم بمواجهة نيجيريا في وقت لاحق يوم الثلاثاء.