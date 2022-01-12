كوميديا في مباراة تونس ومالي.. الحكم ينهي اللقاء في الدقيقة 89

سجل المهاجم المالي إبراهيما كوني ركلة جزاء في الشوط الثاني ليحقق الفوز 1-0 على تونس التي أهدرت ركلة جزاء في مباراة المجموعة السادسة التي انتهت بإثارة بعض الجدل في نهائيات كأس الأمم الإفريقية يوم الأربعاء بعدما أنهى الحكم المباراة في الدقيقة 89، قبل أن يعتبر الحكم الرابع الذي حل بديلاً عن حكم الساحة المنتخب التونسي خاسراً وذلك بعد محاولة استكمال المباراة عقب نهايتها بأكثر من نصف ساعة، وذلك بعد رفض أعضاء المنتخب التونسي لعب 3 دقائق من عمر المباراة تمثل دقيقة من الوقت الأصلي ودقيقتين من الوقت بدل الضائع.



وسجل كوني هدف مالي في الدقيقة 48، لكن التونسي وهبي الخزري لم يستطع أن يحذو حذوه إذ أنقذ تسديدته الحارس المالي إبراهيما مونكورو قبل 13 دقيقة من النهاية.



وأخطأ الحكم الزامبي ياني سيكازوي بإنهاء المباراة في الدقيقة 85 قبل أن يتراجع ويكمل المباراة التي أنهاها في الدقيقة 89، على الرغم من التوقفات في الشوط الثاني، بما في ذلك اللجوء إلى تقنية الفيديو أكثر من مرة.

مادة اعلانية