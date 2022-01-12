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مفاجأة.. منتخب السودان يظهر بقميصين مختلفين أمام غينيا بيساو

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صورة تظهر قميص الشوط الأول والثاني للسودان في المباراة

مفاجأة.. منتخب السودان يظهر بقميصين مختلفين أمام غينيا بيساو

العربية. نت

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ظهر المنتخب السوداني لكرة القدم بقميصين مختلفين خلال مباراته أمام غينيا بيساو، التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات أمم إفريقيا.

وتعادل السودان دون أهداف مع نظيره غينيا بيساو، في افتتاح مشوارهما بالبطولة الإفريقية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة بثلاث نقاط بفوزها في وقت سابق 1-صفر على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب.

وبدأ "صقور الجديان" الشوط الأول بقميص أحمر كامل يحمل اللون الأبيض على كتفيه، قبل أن يظهر في الشوط الثاني بقميص من اللون الأحمر الكامل دون وجود اللون الأبيض في الكتفين.

ويخوض السودان مباراته الثانية، يوم السبت، أمام نيجيريا، التي تدخل المواجهة بهدف الحفاظ على الصدارة وحجز بطاقة التأهل.

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