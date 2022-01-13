الجيش الكاميروني يحرس تدريبات تونس

شهدت تدريبات المنتخب التونسي، مساء الخميس، تواجد عدد من أفراد الجيش الكاميروني، وذلك لحراسة "نسور قرطاج"، قبل مواجهة موريتانيا، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونشرت وكالة "فرانس برس" صورا لجنود من الجيش الكاميروني، يقومون بحراسة مران المنتخب التونسي الذي أقيم على أرضية ملعب سانتيناري في ليمبي بالكاميرون.

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وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق أن المدينة التي يتواجد بها المنتخب التونسي تواجه تهديدات أمنية وإرهابية.

وكان المهاجم يوسف المساكني، قد التحق ببعثة المنتخب التونسي في مدينة ليمبي، بعد شفائه من فيروس كورونا الذي منعه من السفر مع المنتخب في وقت سابق.