إصابة 6 لاعبين في منتخب تونس بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الجمعة إصابة ستة لاعبين بفيروس كورونا قبل مواجهة موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وقال الاتحاد التونسي في بيان، إن الاختبارات الدورية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا كشفت عن إصابة نعيم سليتي ويوهان توزجار وأسامة الحدادي ومحمد دراقر وديلان برون وعصام الجبالي بالعدوى.

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وتستعد تونس لمواجهة موريتانيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كأس الأمم بالكاميرون الأسبوع المقبل.

وكانت تونس خسرت 1- صفر أمام مالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.