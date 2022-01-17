الأهلي يحقق تعادلاً صعباً مع الإسماعيلي في كأس الرابطة

تعادل الأهلي مع الإسماعيلي 1 - 1 يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وتقدم الإسماعيلي عن طريق كاراميلو ألجارناز في الدقيقة 16، قبل أن يدرك أحمد سيد غريب التعادل للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بعد متابعة لضربة جزاء سددها زميله حسام حسن وتصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

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ورفع الإسماعيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار نتائج باقي المباريات فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطتين.

وتستأنف مباريات الجولة يوم الاثنين بمواجهتين تجمع الأولى بين الجونة والمقاولون العرب، فيما يلعب البنك الأهلي مع سموحة.