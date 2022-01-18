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الأهلي المصري يعلن تعافي "الثنائي".. وعودة وليد سليمان

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وليد سليمان
وليد سليمان

الأهلي المصري يعلن تعافي "الثنائي".. وعودة وليد سليمان

القاهرة - د ب أ

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أعلن النادي الأهلي المصري يوم الثلاثاء تعافي لويس ميكسيوني وبيرسي تاو ثنائي الفريق الأول لكرة القدم من فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن الفحوص أثبتت تعافي ميكسيوني وسيصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء قادما من بلاده، وسيخضع لمسحة طبية جديدة فور وصوله للاطمئنان على حالته.

وأوضح أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب خط وسط الفريق انتظم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشدد على أن اللاعب أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية وخضع لبرنامج تدريبي منفرد خلال الساعات الـ 48 الماضية، ثم انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وقال عبد الحفيظ إن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق انتظم أيضا في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد وقد خضع لمسحة طبية جاءت نتائجها سلبية.

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