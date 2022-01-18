فاركو يهزم الزمالك ويبقيه في المركز الأخير

فاجأ فاركو ضيفه الزمالك وفاز عليه 2 - صفر يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.
وتقدم فاركو عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف أحمد عبد العزيز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 85.
مادة اعلانية
وحقق فاركو فوزه الأول في المجموعة، ليحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.
اقرأ أيضاً
-
الزمالك يتعادل سلبيًا مع إنبي في مباراة ركلات الجزاء المهدرةخيّم التعادل السلبي على مواجهة الزمالك وإنبي خلال الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى.وشهد اللقاء ... رياضة
-
الزمالك يعلن تجديد تعاقد محمد عبدالشافي لمدة موسمينأعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم تجديد تعاقده محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين.وينتهي تعاقد محمد عبدالشافي ... رياضة
-
كارتيرون: الزمالك يستهدف الفوز بكأس الرابطةكشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، يوم الجمعة أن فريقه سينافس بقوة على لقب بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية