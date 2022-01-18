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فاركو يهزم الزمالك ويبقيه في المركز الأخير

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فاركو الزمالك
رصيد الزمالك توقف عن نقطة واحدة

فاركو يهزم الزمالك ويبقيه في المركز الأخير

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فاجأ فاركو ضيفه الزمالك وفاز عليه 2 - صفر يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وتقدم فاركو عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف أحمد عبد العزيز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وحقق فاركو فوزه الأول في المجموعة، ليحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.

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