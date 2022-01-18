فيروس كورونا يتفشى في منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة سبعة لاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني بكوفيد-19 قبل مواجهة غامبيا في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون يوم الخميس.



وقال الاتحاد التونسي في بيان: الاختبارات الدورية لفيروس كورونا التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كشفت عن إصابة علي معلول وأيمن دحمان وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري وعلي الجمل ومحمد أمين بن حميدة.



وكان نعيم السليتي ويوهان توزجار وأسامة الحدادي ومحمد دراجر وديلان برون وعصام الجبالي أصيبوا بكوفيد-19 قبل خمسة أيام.



وقال الاتحاد التونسي إن المدافع دراجر تعافى من إصابته بفيروس كورونا بينما يخضع بقية اللاعبين للمراقبة الطبية بصورة دورية على أمل تحول نتيجة فحوصهم إلى سلبية قبل مواجهة غامبيا.



ويملك المنتخب التونسي ثلاث نقاط من مباراتين في المجموعة السادسة ويحتاج إلى الفوز لضمان مكانه في دور الستة عشر. وتتقاسم غامبيا ومالي الصدارة ولكل منهما أربع نقاط.

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