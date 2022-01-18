نجوم المنتخبات العربية يتجاهلون التصويت لصلاح

كشفت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تجاهل معظم نجوم المنتخبات العربية التصويت لقائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح، الذي حل ثالثا في جائزة "الأفضل".

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في عام 2021 يوم الاثنين، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانيا، وصلاح ثالثا.

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وبحسب القائمة التي أعلن عنها "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني، لتصويت قائدي ومدربي المنتخبات حول العالم، شهدت القائمة تصويت سبعة من قائدي المنتخبات العربية للنجم محمد صلاح كخيار أول في الجائزة.

ووفقا لآلية "فيفا" في جائزة "الأفضل"، يطلب من جميع المصوتين اختيار أفضل 3 لاعبين في العالم بالترتيب، يحصل الأفضل في الرقم 1 على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث يحصل على نقطة واحدة.

وجاء عمر السومة، قائد المنتخب السوري، في مقدمة المصوتين العرب الذين اختاروا نجم ليفربول والمنتخب المصري في الخانة الأولى كأفضل لاعب، إضافة إلى إسماعيل مطر من الإمارات، ويوسف مساكني، قائد تونس، وعبداللطيف بهداري، لاعب فلسطين، إلى جانب حسن الهيدوس، من قطر، وصديق أحمد قائد اليمن، ومن الأردن معتز ياسين.

في حين لم يقع اختيار قائدي منتخبات المغرب والصومال وجيبوتي وجزر القمر على محمد صلاح في أي من الثلاثة مراكز.

تصويت قائدي المنتخبات العربية:

مصر

محمد صلاح: جورجينيو، ميسي، ليفاندوفسكي

الجزائر

محرز لم يصوت

السودان لم يصوت

العراق

أمجد عطوان: نغولو كانتي، ميسي، محمد صلاح

المغرب

رومان سايس: بنزيمة، ميسي، ليفاندوفسكي

السعودية

سلمان الفرج: دي بروين، ميسي، صلاح

اليمن

صادق أحمد: محمد صلاح، ميسي، نغولو كانتي

سوريا

عمر السومة: صلاح، رونالدو، مبابي

الصومال

عمر محمد: ميسي، ليفاندوفسكي، بنزيمة

تونس

يوسف مساكني: محمد صلاح، بنزيمة، ميسي

الأردن

معتز ياسين: محمد صلاح، ليونيل ميسي، بنزيمة

الإمارات

إسماعيل مطر: صلاح، بنزيمة، ليفاندوفسكي

ليبيا

القائد لم يصوت

فلسطين

عبداللطيف بهداري: صلاح، بنزيمة، ليفاندوفسكي

عمان

محسن جوهر: ميسي، صلاح، بنزيمة

الكويت

بدر المطوع: ميسي، صلاح، بنزيمة

موريتانيا

عبدول با: ليفاندوفسكي، صلاح، كانتي

قطر

حسن الهيدوس: صلاح، بنزيمة، ميسي

البحرين

الكابتن لم يصوت

جيبوتي

يوسف باتيو: رونالدو، نيمار، جورجينيو

جزر القمر

نجيم عبدو: كانتي، بنزيمة، ليفاندوفسكي

لبنان

حسن معتوق: ميسي، ليفاندوفسكي، صلاح