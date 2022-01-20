"بطل إفريقيا" يسقط بثلاثية أمام ساحل العاج.. ويودع

أطاحت ساحل العاج بالجزائر من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وجردتها من اللقب عندما تغلبت عليها 3-1 الخميس على ملعب "غابوما" في دوالا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للنسخة الثالثة والثلاثين في الكاميرون.

وسجل فرانك كيسييه (23) وابراهيم سانغاريه (40) ونيكولاس بيبي (55) أهداف ساحل العاج، وسفيان بن دبكة (74) هدف الشرف للجزائر.

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وكانت الجزائر بحاجة الى الفوز لبلوغ الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين غينيا الاستوائية وسيراليون، لكنها خيبت الآمال وودعت من الدور الاول بخسارة قاسية هي الثانية توالياً لها في البطولة.