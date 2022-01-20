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مصر تهزم السودان وتخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني

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مصر جمعت 6 نقاط في دور المجموعات

مصر تهزم السودان وتخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني

ياوندي - فرانس برس

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حسم المنتخب المصري الديربي العربي وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على جاره السوداني 1-صفر الأربعاء على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة الـ33 لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في الغابون.

ويدين منتخب الفراعنة بالفوز إلى المدافع محمد عبد المنعم الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.

وهو الفوز الثاني تواليًا للفراعنة بعد الاول على غينيا بيساو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط منهية الدور الأول في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة والوحيدة التي حققت العلامة الكاملة بتغلبها على غينيا بيساو 2-صفر في غاروا.

وكان التعادل كافياً لمنتخب مصر كون غينيا بيساو منافسته والسودان على البطاقة الثانية خسرت أمام نيجيريا 2-0.

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